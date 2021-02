Establecimientos educacionales de Padre las Casas no volverán a clases presenciales antes de abril

Los establecimientos educacionales municipales de Padre las Casas en La Araucanía no volverán a clases presenciales antes del mes de abril.

Así lo dieron a conocer los representantes del Departamento de Educación y el alcalde Juan Eduardo Delgado, quien realizó visitas a varios establecimientos y jardines infantiles urbanos y rurales.

Delgado indicó que no están dadas las condiciones que den garantías de que no habrá contagios, por lo que antes de abril no se reanudará el año escolar de manera presencial.

El alcalde agregó que "consideramos que las clases presenciales son importantes, pero también es muy importante la parte sanitaria y mientras no tengamos las condiciones sanitarias perfectas con la vacunación correspondiente, necesitamos tener todos estos factores a la vista y resueltos".

Durante todo marzo se realizará un catastro respecto de la vacunación a funcionarios que trabajan en colegios y escuelas rurales así como los aforos respectivos y una vez que se tenga todo eso chequeado y asegurado se podría iniciar la vuelta presencial, dijeron las autoridades comunales.

Similar medida se confirmó en la comuna de Gorbea, donde las autoridades locales esperan garantizar la inoculación respectiva entre profesores y funcionarios de Educación y asegurar también la totalidad de las medidas preventivas antes de dar inicio a las clases en la zona.