Tópicos: País | Región de La Araucanía

Fiscalía investiga muerte de una joven de 24 años en Temuco

La causa de muerte permanece bajo investigación, sin descartar la eventual participación de terceros.

La Fiscalía de Temuca investiga como un femicidio la muerte de una mujer de 24 años, oriunda de Puerto Montt, quien fue encontrada fallecida en su domicilio en Temuco.

La joven fue denunciada como desaparecida por sus compañeros de trabajo, luego de permanecer dos días incomunicada y ausentarse de su lugar de trabajo en el centro comercial Patio Outlet, lo que dio inicio a una investigación por presunta desgracia por parte de Carabineros.

Por instrucción de la Fiscalía, personal policial ingresó al domicilio, donde se confirmó el fallecimiento de la mujer, activándose de inmediato las diligencias correspondientes del Servicio Médico Legal.

La causa de muerte permanece bajo investigación por parte de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, sin descartar la eventual participación de terceros.

