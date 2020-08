Fuad Chahín tras ataque a predio de sus padres: La situación en La Araucanía es insostenible

El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, condenó el ataque armado e incendiario que afectó la última noche a un predio perteneciente a sus padres, en la comuna de Curacautín, Región de La Araucanía.

De acuerdo a la información preliminar, sujetos encapuchados ingresaron con armas a la propiedad y amedrentaron al cuidador, para luego prender fuego a cinco cabañas, a una bodega y a un quincho, además de maquinaria.

Al momento del ataque, Fuad Chahín Said y Gladis Valenzuela Lonconao no se encontraban en el recinto, pues permanecen en Santiago debido a una intervención médica de la mujer, quien permanece desde hace un mes en coma inducido, explicó el ex diputado a Cooperativa; resaltó también que "afortunadamente no le pasó nada a José, nuestro cuidador, que fue encañonado y amenazado".

Por ello, su mamá no ha podido enterarse de la noticia, mientras su papá "está triste por lo que está pasando en el país y en la región, por esta cultura de la violencia donde a veces algunos gozan más destruyendo lo ajeno que construyendo lo propio para aportar al desarrollo", dijo el líder demócratacristiano.

"No hay ninguna justificación, no hay siquiera una reivindicación territorial en el sector, jamás ha habido comunidades, es un lugar que hace 100 años era inexplorado", afirmó.

Sobre el hecho, "no sabemos y no queremos sacar conclusiones anticipadas", pese a que "dejaron algunos lienzo en relación a los presos políticos en huelga de hambre en Angol"; pero el ataque "tiene que investigarse, no queremos hacer imputaciones apresuradas".

Chahín planteó que "desde hace mucho tiempo la situación en La Araucanía es insostenible; hay una violencia que se ha ido generalizando, ya no se trata de las forestales, sus transportes o las hidroeléctricas".

"Mi padre, y lo digo con orgullo, en su campo no tiene un solo pino o eucaliptus, nunca ha tenido un árbol que no sea un árbol nativo para cuidar la naturaleza, el medioambiente; ha sido un pionero del turismo en La Araucanía desde hace 50 años", subrayó.

Incluso -resaltó- "tengo el orgullo de tener sangre mapuche, nieto de inmigrante y nieto de mapuche (por parte de madre). Eso es La Araucanía. Creemos que la cultura mapuche es un capital importantísimo en la región", pero -fustigó- "hay algunos que han utilizado el nombre del pueblo mapuche para organizarse para cometer delito, hechos de violencia, generar caos, anarquía y desestabilizar la región".

Respecto a los peritajes, el fiscal Carlos Bustos detalló que se ha entrevistado "con las víctimas, que son las personas que se encuentran al cuidado del fundo, quienes me señalaron que a eso de las 21:00 horas se encontraban compartiendo en su domicilio, llegó hasta dicho lugar una camioneta roja desde la cual descendió un sujeto armado con su rostro cubierto".

"Los mantuvo intimidado en todo momento al interior de su domicilio y este sujeto dio la orden de incendiar las cabañas y la vivienda que se encuentra en el lugar, procedimiento que dura 15 minutos. Luego, estos sujetos se retiran y se constatan los daños causados por este incendio", agregó.