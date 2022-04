Gobernador de La Araucanía: Uno espera que las autoridades estén presentes en la zona a nivel estratégico

El gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, fustigó la frase de la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, donde aseguró que por el momento no tienen "ninguna manera de controlar" los hechos de violencia en la zona.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Rivas señaló que le "parece muy compleja una declaración de ese tenor de una autoridad regional".

"Creo que uno de los roles fundamentales del Estado y del Gobierno es proteger, y poner todas las herramientas que tenga el Estado de control de seguridad y me parece que ese tipo de frases debilita la imagen del Gobierno. Creo que son bastante poco acertadas también la forma en la cual ella no enfrenta a los medios de comunicación", fustigó la autoridad regional.

"Uno esperaría que las autoridades en temas de seguridad estén mucho más presentes y con estrategias trabajando con el nivel central. La verdad es que es muy complicada la situación", alertó el gobernador.

La autoridad regional, además, fustigó el levantamiento del estado de excepción en la zona, señalando "que ya van dos semanas desde que este Estado de Emergencia se va de la región (y) solo por dar un ejemplo, nosotros amanecimos con otro atentado en la comuna de Padre Las Casas, en el mismo lugar donde fue el atentado el día de ayer; en dos madrugadas en el mismo lugar".

"No hay una estrategia clara, no hay una preocupación clara referente a este tema. Creo que más que una dosis de realidad, lo que uno espera en estos casos es esta necesidad de estrategia, de inteligencia, que lamentablemente no vemos", cerró.