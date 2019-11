Gobierno regional descartó que estacionamiento de la Intendencia en Temuco sea lugar de detención

El Gobierno regional negó que el estacionamiento del edificio de la Intendencia de La Araucanía, en Temuco, fuera usado como lugar de detención, luego de la denuncia de un manifestante que fue recibida por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

El denunciante, identificado como Víctor Vargas, narró que fue detenido por carabineros quienes lo ingresaron al estacionamiento de la Intendencia donde fue esposado y golpeado.

Vargas denunció que "cuando los carabineros me detuvieron, me ingresaron y cerraron un portón de la Intendencia. Me golpearon con objetos contundentes, me escupieron y además sufrí el ataque de un perro adiestrado".

El intendente Jorge Atton descartó la denuncia y sostuvo que en una manifestación en Temuco, "Carabineros tomó detenida a una persona y más de 300 personas se le fueron encima y él ingresó al acceso donde está el estacionamiento, dentro del edificio, y estuvo un par de minutos, fueron menos de tres minutos en que llegó el carro donde se llevaron a la persona".

"Descartamos absolutamente la acusación o la denuncia que, además, pasa a ser otra de las denuncias falsas que existen. (...) Lo que estaban haciendo esos carabineros, que además fueron atacados, es resguardar", sostuvo.

La máxima autoridad regional se refirió también a la presencia de un perro en el lugar afirmando que "toda la información que se ve ahí (en las cámaras de seguridad), es un perro callejero que reaccionó por todo el desorden y al ver esta cantidad de personas que estaban haciendo destrozos y daños en la vía pública".

Independiente de la respuesta de Atton, el INDH puso todos los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público.