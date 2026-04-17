Gremios exigen medidas tras robo y quema de vehículos en Ercilla y Collipulli

La región de La Araucanía enfrenta nuevos hechos de violencia en la provincia de Malleco, marcando los primeros desafíos críticos de seguridad para la administración de José Antonio Kast en la zona.

Los incidentes incluyeron el asalto y robo de dos camionetas en el sector rural de Chacaico, comuna de Ercilla, sumado a la quema de un tercer vehículo en las cercanías de Collipulli.

Estos hechos han reactivado las alarmas en los sectores productivos. Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de La Araucanía, expresó su profunda preocupación por la vulnerabilidad de la región y la necesidad de una respuesta estatal contundente.

"Ahora, cuando está más debilitado, es que cuando las autoridades deben esforzarse en tomar todas las medidas, todas las herramientas para lograr la desarticulación total. La economía de la región vive momentos difíciles y una de las causas es la falta de inversión. Estos grupos lo que hacen es ahuyentar la inversión, ahuyentar las oportunidades de trabajo, condenándonos a la pobreza", remarcó.

A estas críticas se sumó la Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO), que cuestionó la eficacia del Estado de Excepción Constitucional vigente.

El delegado presidencial de Malleco, Víctor Manoli, aseguró que "desde el primer momento como Gobierno hemos contactado a la víctima para brindar el apoyo correspondiente y hemos coordinado acciones con Carabineros realizando las diligencias para dar con los responsables. No vamos a permitir que este tipo de hechos queden impunes".

Nuevo seremi de Seguridad

En medio de estos hechos de violencia, recién este viernes el Gobierno confirmó el nombramiento del nuevo seremi de Seguridad para la región.

Se trata del abogado Luis Calderón, cuya designación era esperada con urgencia por diversos sectores locales.

Calderón no es un desconocido en la administración pública regional, ya que formó parte del equipo de seremis durante la gestión del expresidente Sebastián Piñera.

Su nombramiento busca dar respuesta a las críticas de los gremios y la ciudadanía respecto a la vacancia en puestos clave para el combate a la delincuencia rural.

El nuevo seremi asume sus funciones de forma inmediata, en un contexto de alta tensión tras los recientes ataques en las comunas de Ercilla y Collipulli.