Habitantes de Lonquimay preocupados por mala cobertura telefónica en la zona

Habitantes de sectores rurales de la comuna de Lonquimay, en la Región de La Araucanía, están preocupados por fallas en cobertura telefónica e internet de las empresas que prestan el servicio en la zona: Movistar y Entel.

Así lo manifestaron desde diferentes localidades, en las que hace meses se cortó la comunicación y la posibilidad de hacer llamados telefónicos, por lo que menos tienen posibilidades de conectarse a internet.

Lo anterior estaría relacionado al mal funcionamiento de las antenas instaladas en los altos de la precordillera, así como una deficiente mantención de las mismas, acusan los afectados.

RELATOS DE LOS AFECTADOS

El profesor Benjamín Antivil, que hace clases en la Villa Troyo de Lonquimay, señaló que tiene problemas para comunicarse con sus estudiantes y así entregarle guías escolares debido a una mala señal de internet.

"Este problema viene de hace mucho, es la realidad de los pobladores de este sector. Hay ocasiones en que pasamos semanas sin la posibilidad de tener conexión a internet", apuntó el docente.

Marianela Lumán, técnico en Enfermería que trabaja en la Posta de Ránquil, lamenta lo que está sucediendo y detalla que "no nos podemos comunicar con nuestros adultos mayores, no podemos saber de ellos y eso dificulta nuestro trabajo. Llevamos 24 horas sin señal desde la posta, es decir, si hay una urgencia la respuesta quizás no sea tan rápida".

Por su parte Victor Pailla, superintendente de Bomberos de Lonquimay, indicó que "como Cuerpo de Bomberos de Lonquimay sufrimos meses con la falla telefónica y eso nos dificulta de gran manera dar respuesta a las emergencias. Hemos estado cerca de un mes sin conexión telefónica".

Patricio Guíñez, educador diferencial de Villa Troyo tampoco puede comunicarse con sus alumnos ya que no tiene señal de internet, lo que le crea problemas y atraso considerable en la entrega de contenidos.

En su mayoría los reclamos llegaron a la Municipalidad de Lonquimay donde el alcalde, Nibaldo Alegría, ofició a las empresas de telefonía celular buscando una solución.

El tema preocupa, indicó la autoridad, tomando en cuenta que la comuna queda semiaislada en invierno debido a las fuertes nevadas.

Los vecinos llamaron a las autoridades regionales a interceder y ayudar a buscar una salida ya que se ven directamente afectados pacientes de las postas rurales y estudiantes a los cuales se les imparte clases a distancia.