Heladas en La Araucanía: Gremios y autoridades piden medidas extraordinarias

Agricultores y autoridades locales de La Araucanía han manifestado su preocupación frente a las continuas bajas temperaturas en la región, que han dañado campos e incluso provocaron la muerte de una persona por hipotermia, por lo que solicitaron medidas extraordinarias para enfrentar sus efectos.

Desde el mundo agrícola expresaron su inquietud por los efectos de las heladas en las siembras, lo que se suma a las consecuencias del sistema frontal anterior, que dañó considerablemente los campos de la región.

Considerando este escenario, el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, destacó que "como Gobierno Regional, hace tres semanas que activamos 500 millones de pesos para que vayan en ayuda de los agricultores de nuestra región".

"Estuvimos ayer conversando con el director regional de INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario), y recién esta semana se van a poder activar estos recursos. Estamos recibiendo constantemente la demanda de los alcaldes porque no ha llegado la ayuda, y el problema que estamos viviendo en nuestra agricultura de la región es muy grave", advirtió la autoridad regional.

No obstante, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, aclaró que la producción de La Araucanía no se ha visto afectada por las heladas, por lo que no se debería generar un alza de precios.

"Los precios responden a la oferta y demanda de los productos, y hemos visto un buen abastecimiento en los mercados mayoristas, minoristas, en las ferias, en los supermercados. Por lo tanto, no vemos ninguna razón para tener aumentos de precio producto de estas bajas temperaturas", enfatizó.

Cristian Muñoz, presidente de #HORTACH, se refiere a los precios debido a las heladas 🗣️ “Hay un efecto de especulación, no hay una razón de peso para que las hortalizas suban exageradamente de precios”.#precioshortalizas #heladas pic.twitter.com/lRntjJ1GmI — SNA (@SNA_Chile) July 12, 2024

CONCEJALA PIDE REINTEGRAR CÓDIGO AZUL EN TEMUCO

Por otro lado, desde el mundo político han solicitado reintegrar el Código Azul en la región, específicamente en Temuco, donde autoridades locales piden al Ministerio de Desarrollo Social que aplique dicha medida para evitar que se repitan hechos como la reciente muerte por hipotermia de una persona en situación de calle.

La concejala de Temuco Claudia Peñailillo (RN) aseveró que lleva meses "pidiendo, hablando y difundiendo la necesidad de que la comuna deba tener el Código Azul", y relevó que ya se cumplieron "dos años" desde que se removió la medida en la capital regional.

"Ya que las autoridades no se mueven, el lunes voy a interponer un recurso de protección en contra del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, porque ya se nos murió una persona en situación de calle. ¿Qué estamos esperando? ¿Que se nos mueran 20 más para que atinen a que necesitamos recursos y, por ende, el Código Azul?", fustigó.

Está previsto que las bajas temperaturas en la región se mantengan hasta agosto.