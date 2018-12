Hermes Soto "sorprendido y dolido" por video del crimen de Catrillanca

El general director de Carabineros, Hermes Soto, reconoció este miércoles estar "sorprendido y dolido" tras conocerse el registro en video del instante mismo en que el comunero Camilo Catrillanca murió baleado por el denominado "Comando Jungla" de Carabineros.

Las imágenes, dadas a conocer por Chilevisión, fueron grabadas por Patricio Sepúlveda, suboficial a cargo de la patrulla de funcionarios del GOPE que realizó el operativo en Temucuicui el pasado 14 de noviembre.

Esto instala nuevas dudas y cuestionamientos sobre la continuidad de Soto en el cargo, en medio de llamados a que salga del cargo, aunque el general reiteró este miércoles que no renunciará por los hechos ocurridos: "¿Por qué (renunciaría)? No, no".

"Hemos entregado todos los antecedentes que se requieren a la Fiscalía y hemos cooperado en todo momento con todo lo que nosotros poseíamos para entregar la información respectiva a los tribunales", dijo, aunque reconoció que el nuevo video "por supuesto que nos toma por sorpresa, es un video que nadie conocía que existía".

Incluso, dijo sentirse dolido por la situación: "Por supuesto que sí".

Fiscalía: Video ratifica que no hubo enfrentamiento

Mientras que el fiscal Roberto Garrido aseguró que el registro ratifica la acusación del Ministerio Público, en el sentido que de que no hubo enfrentamiento y que Catrillanca fue asesinado por Carabineros.

"Eran antecedentes desconocidos, que habían sido mantenidos ocultos por los propios imputados hasta este momento. A partir de haber tomado conocimiento de la existencia de los videos, dispusimos que la PDI incautara la cámara con la que se registraron (las imágenes), lo que se hizo en horas de la mañana, y vamos a proceder a tomar declaración la imputado que habría registrado estas imágenes para avanzar en el esclarecimiento total de estos hechos", aseveró.

Indicó que "las imágenes muestran los instantes inmediatamente anteriores a que se produzca el deceso del comunero. Son videos que vienen a ratificar la tesis del Ministerio Público en el sentido de que no hubo un enfrentamiento previo, de que el tractor no se cruzó en la línea de fuego como se sostuvo inicialmente por los imputados".

"Demuestra, desde nuestro punto de vista, que hubo una estrategia planificada desde ese mismo momento para el ocultamiento de los hechos y para obstruir la investigación", aseguró el persecutor.

El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, que se encuentra en Temuco para sacar adelante el Plan Araucanía y que ayer martes se reunió con el padre de Catrillanca, suspendió una pauta que tenía este mediodía tras conocerse el video.