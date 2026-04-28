Incautan más de 86 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando en Lonquimay

Un operativo del OS-7 de Carabineros en la comuna de Lonquimay, en la Región de La Araucanía, permitió incautar un cargamento avaluado en cerca de 300 millones de pesos, que incluía más de 86 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando y fuegos artificiales.

El procedimiento dejó tres personas detenidas, entre ellas un exfuncionario de Gendarmería. Según informó la policía, dos de los imputados quedaron en prisión preventiva, mientras que la situación del tercero será revisada por la Corte de Apelaciones.

De acuerdo a los antecedentes, los cigarrillos eran de origen paraguayo y habrían ingresado ilegalmente al país para su posterior comercialización en distintos puntos de la región.

El general jefe de la Novena Zona de Carabineros, Miguel Herrera, señaló que "un decomiso de cigarrillos de contrabando y fuegos artificiales. Por estos dos procedimientos hay un total de tres personas detenidas", precisando además que el operativo permitió retirar de circulación más de 2.204 elementos pirotécnicos.

Las diligencias continúan para establecer eventuales redes de distribución, especialmente en el comercio minorista de Temuco y otras comunas de La Araucanía.