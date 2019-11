La Araucanía: CUT y ANEF piden que Carabineros cese uso de balines, gremios que cesen las protestas

Gremios y organizaciones sociales de la Región de de La Araucanía llamaron a Carabineros a revisar sus protocolos relativos al uso de escopetas antidisturbios.

Dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y del Colegio de Enfermeros reiteraron la petición a Carabineros a respetar el perímetro de exclusión en torno al Hospital Regional de Temuco y revisar el uso de escopetas disuasivas, debido a que, hasta el momento van, 11 personas con lesiones oculares graves en la zona, en medio de las manifestaciones.

"Es impresionante el descriterio de algunos funcionarios policiales. Me parece que esto no puede seguir, no pueden seguir dañando a jóvenes por manifestarse", dijo Jorge Silva, presidente regional de la CUT.

Sandra Marín, líder regional de la ANEF, sostuvo que han pedido insistentemente que Carabineros revise protocolos: "Esta región ha sufrido durante mucho tiempo la represión de parte del Estado".

Recientemente, la Corte de Apelaciones de Temuco estableció un perímetro de exclusión para impedir que Carabineros irrumpa en los alrededores del Hospital Regional. Sin embargo, los dirigentes argumentan que esto no ha sido respetado. Por ello, enviarán una carta al director general de la institución a fin de hacerle presente la situación.

Varios familiares de personas hospitalizadas han reclamado que los gases lacrimógenos han provocado mayores afecciones a quienes están internados en el principal recinto de salud de La Araucanía.

"Recientemente fuimos detenidos por manifestarnos pacíficamente y por pedir que Carabineros se retirara del Hospital Regional", contó Carlos Sepúlveda, dirigente del Colegio de Enfermeros.

Opinión de los gremios productivos

Desde los gremios de agricultores y forestales también se manifestaron frente a las movilizaciones sociales en La Araucanía.

"Esperamos que ya paren las protestas y se pueda volver a la normalidad, a trabajar en paz. Estamos cansados de los daños que han afectado a pequeños y medianos emprendedores", dijo Luciano Rivas, presidente de la Multigremial de La Araucanía.