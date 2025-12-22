La Araucanía: Dueños de camiones aljibe denuncian que no han recibido pagos desde agosto

Dueños de camiones aljibe que suministran agua potable en sectores rurales de La Araucanía denunciaron que no han recibido pagos del gobierno desde agosto pasado y amenazaron con movilizarse si la situación no se regulariza.

La vocera Claudia Fernández comentó que "ya van a ser cinco meses, no se ponen del lado de nosotros, que también tenemos familia, damos trabajo a muchas familias en La Araucanía, y son platas que nos habían prometido que iban a estar en noviembre. El delegado presidencial nos pide disculpas y dice que desde Santiago a ellos no les envían porque no hay plata".

Los involucrados tienen 135 camiones en operación, por lo que un paro generaría una crisis en la distribución de agua potable en la zona.