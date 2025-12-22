Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago28.5°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Región de La Araucanía

La Araucanía: Dueños de camiones aljibe denuncian que no han recibido pagos desde agosto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Dueños de camiones aljibe que suministran agua potable en sectores rurales de La Araucanía denunciaron que no han recibido pagos del gobierno desde agosto pasado y amenazaron con movilizarse si la situación no se regulariza.

La vocera Claudia Fernández comentó que "ya van a ser cinco meses, no se ponen del lado de nosotros, que también tenemos familia, damos trabajo a muchas familias en La Araucanía, y son platas que nos habían prometido que iban a estar en noviembre. El delegado presidencial nos pide disculpas y dice que desde Santiago a ellos no les envían porque no hay plata".

Los involucrados tienen 135 camiones en operación, por lo que un paro generaría una crisis en la distribución de agua potable en la zona.

Síguenos en Google News
Las + leídas