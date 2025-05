Niegan libertad condicional a Celestino Córdova

Tribunales de justicia de La Araucanía negaron recientemente la libertad condicional al machi Celestino Córdova, condenado en 2013 a cumplir 18 años de cárcel por su responsabilidad en el incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, ocurrido ese mismo año.

La vocera Cristina Romo hizo una dura crítica a los tribunales de justicia y al Gobierno, insistiendo en que hay persecución política y racismo en contra de Córdova, quien se encuentra cumpliendo su condena en el Centro de Estudio y Trabajo (CEP) de Vilcún.

"Una vez más, le han negado la libertad condicional (a Córdova), a pesar de llevar más de 12 años secuestrado y cumplir con los requisitos", manifestó Romo.

"¿Qué hay detrás de esta decisión? -prosiguió-: hay racismo, discriminación, persecución política y xenofobia de parte de los jueces y de este Gobierno", acusó.

"La situación no para ahí. No contentos con negarle la libertad condicional a nuestro machi, nos siguen negando nuestro derecho de ejercer nuestra espiritualidad y realizar nuestro nguillatún en el CEP de Vilcún, argumentando razones que no evidencian más que su discriminación e ignorancia", fustigó la vocera.

Agricultores volvieron a criticar al Ejecutivo por hechos de violencia

En paralelo, el gremio Agricultores Unidos de la Región de La Araucanía volvieron a criticar al Ejecutivo tras los últimos atentados incendiarios ocurridos las últimas tres semanas en Rucalhue (comuna de Santa Bárbara), Lautaro y Los Sauces.

Camilo Guzmán, presidente de la entidad, expresó que "es inaceptable que en menos de una semana tengamos dos hechos de violencia registrados en la zona. Hacemos nuevamente un llamado urgente a las autoridades a que tomen cartas en el asunto".

"La situación no sólo afecta al trabjo y al empleo, sino a las inversiones, al desarrollo y al progreso en nuestra región", agregó.