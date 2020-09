Niño mapuche baleado en Collipulli deberá permanecer hospitalizado

Los familiares del niño mapuche que fue herido en su abdomen con un postón el pasado 12 de septiembre en Collipulli informaron que finalmente no será dado de alta del Hospital Regional de Temuco este martes, como se esperaba.

La encargada de la Red por la Infancia Mapuche, Onésima Lienqueo, afirmó que en la zona, la defensa de la niñez "no funciona de la misma manera, no hay el mismo respeto", y aseguró que ataques como el que sufrió la víctima "no son casualidades, y siento que esto siempre ha sido una estrategia para poder quebrantar los movimientos que se están levantando, las recuperaciones, para infundir el miedo".