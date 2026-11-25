Personal de la PDI confirmó la detención de Felipe Ancalao Ancalao, prófugo por su presunta participación en el homicidio del comunero Manuel Huenupil, hecho ocurrido en mayo de 2022 en el fundo La Suerte de la comuna de Carahue.

Tras meses de investigación, Ancalao fue encontrado en el sector de Tranicura, en la comuna de Tirúa de la Región del Biobío.

De acuerdo a la policía, el detenido forma parte de Weichan Auka Mapu (WAM) y ha participado en diversos atentados en la zona.