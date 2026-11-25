El vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, afirmó en El Primer Café de Cooperativa que, si la Cámara rechaza el lunes la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sería un "tremendo bochorno para la oposición".

La secretaria general del Frente Amplio, Constanza Martínez, defendió que su sector exija responsabilidades políticas por las rebajas de condena, aun si carece de los votos para aprobar el libelo.

"Yo creo que si el día lunes esto se rechaza, va a ser un tremendo bochorno para la oposición, porque perdió tiempo en esto", sostuvo Cretton.

El diputado gremialista reconoció la baja aprobación del Gobierno y argumentó que la izquierda no ha logrado capitalizarla porque "la gente los ve más preocupados de la acusación constitucional que de solucionar los problemas concretos de los chilenos".

En el debate, Cecilia Rovaretti le recordó que la derecha también impulsó acusaciones que fracasaron cuando era oposición, ante lo cual Cretton admitió que la crítica alcanza a su sector y sostuvo que la ciudadanía percibe "una tremenda desconexión entre lo que hacemos en el Congreso con lo que pasa en la calle".

Martínez: "Para mí eso no es un bochorno"

Consultada por las consecuencias políticas del caso, Martínez retomó la expresión de Cretton: "El bochorno que supuestamente podemos pasar es simplemente porque hoy día hay minoría en la Cámara; para mí eso no es un bochorno".

La dirigenta frenteamplista sostuvo que Rabat le mintió al Congreso al explicar las rebajas de condena y cuestionó que aún se desconozca qué participación tuvo el presidente José Antonio Kast en la decisión.

"Todavía no sabemos por qué se incluyeron a violadores de derechos humanos, no sabemos por qué se cambió de postura, no sabemos si el Presidente estaba de acuerdo con esto", afirmó.

El Ministerio de Justicia entregó el lunes más de 1.800 decretos de rebaja de condena a la comisión revisora. Al día siguiente, Rabat defendió la legalidad de sus decisiones y aseguró haber cumplido con la Constitución y la ley.

De cara a la votación, el presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, abordó en El Primer Café adelantó la postura del diputado independiente Felipe Camaño.

"Él, Felipe Camaño, nos dijo a la bancada, a nuestro equipo de asesores de la bancada, que él va a votar a favor de la acusación constitucional, y creemos en su palabra", señaló.