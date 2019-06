Periodista acusa detención ilegal de Carabineros en Angol

El periodista y director del diario Malleco7, Marcelo Cartes Jiménez, denunció ante la Policía de Investigaciones un procedimiento irregular por parte de Carabineros de Angol, luego de permanecer más de dos horas detenido sin ninguna justificación.

El profesional relató que fue aprehendido pasadas las 22:30 horas de ayer sábado por personal de la Primera Comisaría de Carabineros, mientras cubría un accidente de tránsito en el kilómetro 6 de la Ruta 180, de Angol- Los Ángeles, para su medio de comunicación.

"Estaba cubriendo una colisión de dos camionetas, cuando un carabinero me trató de sacar del lugar, yo estaba a unos cuatro metros de la zona donde trabajaba bomberos sacando fotos, comienzo a retroceder y le digo al funcionario policial que la prensa tiene derecho a hacer su trabajo, nada más", relató.

Cartes agregó que luego "apareció un sargento, de apellidos Garrido Bravo, quien se abalanza sobre mí, me quita el celular, la cámara, me dobla las manos y me pone las esposas, ahí me dice que estoy detenido por amenazar a un carabinero, cosa que nunca ocurrió".

El profesional –según su relato- fue subido a un carro policial, donde estuvo unos 20 minutos encerrado, luego fue bajado y trasladado a una patrulla que lo llevó hasta el Hospital de Angol, donde nuevamente lo ingresaron esposado a otro pequeño calabozo, quedando privado de libertad hasta que fue examinado.

Cartes relató "que luego de ser atendido me llevaron a la comisaría, me ingresaron a otro calabozo y finalmente me dejan en libertad cerca de las 02.00 de la madrugada, porque no había ningún antecedente que justificara este brutal procedimiento policial".

El director de Malleco7, junto con anunciar las acciones legales correspondientes, lamentó el hecho que a su juicio "violan sus Derechos Humanos fundamentales y el derecho a informar a la comunidad".