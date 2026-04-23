Perseverante: Delincuente sureño consiguió su detención número 292

Un conocido delincuente de Temuco identificado como "Ruperto" y que tiene un historial cercano a las 300 detenciones, fue nuevamente sorprendido robando en la capital de la Región de La Araucanía.

Según informó la Municipalidad en un comunicado, la captura del reincidente fue liderada por su Dirección de Seguridad Pública (Disep), en colaboración con fuerzas policiales.

Los hechos se desarrollaron en el sector de Feria Pinto, específicamente en la intersección de Avenida Balmaceda con calle Manuel Matta, mientras inspectores municipales realizaban patrullajes rutinarios. En ese contexto, los funcionarios de la Disep detectaron al conocido delincuente portando dos juegos de frazadas nuevas.

Al percatarse de la presencia de los fiscalizadores, el individuo arrojó las especies e intentó huir hacia un estacionamiento cercano. Sin embargo, la reacción del personal municipal permitió su interceptación a pocos metros del lugar.

Tras recuperar las frazadas, avaluadas en aproximadamente 40 mil pesos, los inspectores alertaron a Carabineros. Al llegar al sitio, la policía confirmó la existencia de una denuncia reciente por el robo de artículos de características similares.

Posteriormente, el denunciante se trasladó a la unidad policial y reconoció las especies como de su propiedad.

Prisión preventiva para "Ruperto"

El imputado fue identificado con las iniciales R. A. G. P. y fue detenido por el delito de hurto.

La gravedad del caso se acentuó al verificar su identidad en el sistema policial: el sujeto acumula 291 detenciones previas y, al momento de su captura, mantenía medidas cautelares vigentes, incluyendo reclusión nocturna, prohibición de acercarse a un establecimiento comercial del centro de la ciudad y arraigo nacional por otra causa.

Esta vez, tras ser formalizado, el tribunal decretó prisión preventiva, considerándolo un peligro para la sociedad.

Alcalde cuestiona la libertad del delincuente

El alcalde de Temuco, Roberto Neira, afirmó que "este caso es un ejemplo claro de las debilidades que tiene hoy nuestro sistema. No puede ser que una persona con casi 300 detenciones siga en libertad, cometiendo delitos y afectando la seguridad de nuestros vecinos".

"Aquí hay una responsabilidad que excede nuestro rol y el de las policías, y es de tribunales y de quienes legislan. Se requieren herramientas más firmes para enfrentar la reincidencia delictual, porque de lo contrario seguimos viendo a los mismos delincuentes en la calle una y otra vez", enfatizó el jefe comunal.

"Como municipio vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, pero es fundamental que a nivel país se tomen decisiones que realmente protejan al ciudadano común", añadió.

Por su parte, el director de la Disep, Richard Gutiérrez, destacó que "el procedimiento refleja el trabajo permanente que realizan nuestros inspectores en terreno, especialmente en sectores críticos como Feria Pinto".