Pucón se esperanza con la llegada de turistas, pero advierte escasez de trabajadores

Tras más de un año cerrados o con aforos muy limitados, la turística comuna de Pucón, en la Región de La Araucanía, espera que la ocupación hotelera y gastronómica sea superior a un 80 por ciento durante las Fiestas Patrias, aunque advierten una falta de trabajadores en el rubro.

En esta zona las cifras de turistas han ido en aumento en los últimos meses -pese que son fechas en las que no hay grandes registros- según destacó Jessica Fernández, presidenta de la Asociación de Empresarios del Turismo de Pucón.

"Este Agosto fue por lejos un mejor mes que agosto del 2019, entendiendo que es uno de los meses más flacos que tenía el turismo acá en Pucón. Si comparamos las vacaciones de invierno del 2019 y las vacaciones de invierno de este año, claramente las de este año fueron superiores", valoró la representante de los empresarios de la zona.

En esta línea, explicó que esto se debe al "largo tiempo de encierro" y las ganas de las personas por salir, por lo que espera que el mejor clima que viene con la primavera y el verano logre seguir "mejorando las expectativas" del tema reservas.

Advierten de falta de trabajadores en el rubro

Desde los rubros gastronómicos y hoteleros advierten que pese a lo positivo de la llegada de turistas a la región después de tanto tiempo, enfrentan una preocupante situación: la falta de trabajadores.

"Por un lado estamos tremendamente contentos por la gastronomía, pero por otro lado tenemos un problema gravísimo, que es que no hay recurso humano, no hay gente que quiera trabajar. En la empresa nuestra necesitamos 40 empleados y es imposible conseguir 40 empleados, pero no para el 18 sino empleados permanentes", acusó Nestor Fiorentini, representante de los gastronómicos de Pucón.

Afirmó también que esta problemática afecta "a toda la industria hotelera y supermercados, todo el mundo hoy en día tiene un problema gravísimo, que es que no hay empleo, hay una oferta laboral gigantesca pero nadie quiere trabajar".

"Los bonos del Gobierno (son una de las causales de esta situación)... Puede sonar mal lo que estoy diciendo quizás, pero no encontramos otro formato", puntualizó Fiorentini, quien ejemplifica que "antes uno tenía un aviso de necesito un lava a copa y en cinco minutos se presentaban 10".

Así, en medio de los mejores datos sanitarios de la pandemia en la zona con un 1 por ciento de positividad en la últimas semana, la zona lacustre espera un masivo arribo de turistas en los próximos días.