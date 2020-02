Región de La Araucanía mantiene 12 focos activos de incendios forestales

Los incendios forestales continúan afectando la Región de La Araucanía, con 12 siniestros activos en total, lo que se traduce en alerta roja en varias comunas del sector.

Las comunas de Lumaco, Los Sauces, Traiguén, Galvarino, Melipeuco, Curarrehue y Temuco se encuentran con alerta roja, de acuerdo a información de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi).

De acuerdo a los últimos reportes de los incedios forestales, en la Región de La Araucanía hay 12 focos activos y cuatro incendios de mayor preocupación en las comunas de Galvarino, Los Sauces, Traiguén y Lumaco.

"La situación de los incendios es de comportamiento extremo: han afectado viviendas y también con riesgo de casas cercanas en el lugar. Hemos dispuesto solicitar recursos extras al sistema de protección de Conaf. Hoy día estamos con 13 aeronaves trabajando en la región y se incorporan nuevas brigadas de otras regiones del país", explicó el director de Conaf, Julio Figueroa.

En específico, en Galvarino son tres los incendios que han consumido cerca de 500 hectáreas, en Los Sauces son 150 hectáreas afectadas, en Lumaco 10 hectáreas, Melipeuco 0,01 hectárea y en Villarrica son 0,01.

El lunes se realizó un Comité Operativo de Emergencia (COE) regional para analizar y evaluar los recursos a utilizar en los siniestros.

Región La Araucanía:



Comuna Galvarino: IF Renicura, 221 ha; IF El Aromo, 100 ha; IF Hijuela Huacha, 200 ha.



IF Sn Patricio, Los Sauces. 150 ha

IF Comudes, Lumaco. 10 ha

IF China Muerta, Melipeuco. 0.01 ha

IF RN Villarrica, Currarehue. 0.01 ha



Número de hectáreas preliminar* pic.twitter.com/mXj7kTpGJu