Revelan que Dirección de Tránsito había negado licencia de conducir a ex fiscal militar

En las últimas horas se conoció que el Juzgado de Policía Local de Pucón desautorizó una decisión de la Dirección de Tránsito Municipal de dicha ciudad, la que le había negado licencia de conducir al ex fiscal militar Alfonso Podlech, quien este lunes atropelló y dio muerte a la psicopedagoga Cecilia Coliñanco de 36 años y dejó herida de gravedad a la pequeña hija de la mujer.



Según consignó el sitio La Voz de Pucón, el tribunal que tiene como juez principal al hijo de Podlech, que lleva el mismo nombre y se inhabilitó en este caso, decidió otorgar el documento al militar en retiro que se desempeñó en altos cargos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En la publicación se informó que la Dirección de Tránsito de Pucón, a través de su director, Alex Brink, rechazó otorgarle la licencia de conducir a Podlech por haber sido condenado en causas penales, sin embargo, no había una sentencia a firme en sucontra, por lo que el ex uniformado apeló, aprobó todos los exámenes y recibió el documento que le permite conducir hasta 2024.

Versión de su hijo juez

Alfonso Podlech hijo, juez de Policía Local de Pucón, sostuvo que él se inhabilitó para ver la causa por ser hijo de Podlech: "Se la denegaron (la licencia) porque, de acuerdo al director de Tránsito, como tenía procesos de derechos humanos no procedía darle licencia de conducir. Él haciendo uso del derecho que la ley establece formuló una reclamación ante el juez de policía local competente de Pucón. Ante esa petición yo me inhabilité porque no podía ver ese asunto".

Familiares y amigos de la profesional atropellada por Podlech insisten en que llegarán hasta las últimas consecuencias para que el ex fiscal militar responda por su actuar negligente y se haga responsable del accidente que enlutó a toda una comunidad educativa de La Araucanía.