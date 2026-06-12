Sistema frontal provoca cortes de energía en La Araucanía

Las intensas lluvias asociadas al sistema frontal que afecta a la zona sur del país provocaron anegamientos, cortes de energía eléctrica y la activación de los comités de emergencia en la Región de La Araucanía.

Las precipitaciones, que comenzaron durante la jornada del jueves y se extendieron durante toda la noche, generando complicaciones principalmente en Temuco, donde se reportaron anegamientos en distintos puntos de la ciudad, como en Avenida Alemania.

El sistema también causó interrupciones del suministro eléctrico en sectores de las afueras de la ciudad, afectando además a algunas postas rurales. A ello se suman caídas de árboles registradas en las comunas de Curarrehue y Pucón.

El director regional de Senapred, Yan Gorayev, informó que "hay algunas postas que están reportando problemas eléctricos y algunas situaciones muy particulares que se están trabajando ya como sistema. El paso Pino Hachado se encuentra cerrado debido a la nieve y a la poca visibilidad".

Las precipitaciones continuarán durante la tarde de este viernes y podrían extenderse hasta la mañana del sábado, por lo que se mantiene la coordinación con las municipalidades de las provincias de Cautín y Malleco para responder ante eventuales emergencias.

En paralelo, los comités comunales de emergencia se encuentran activados para monitorear la evolución del frente y atender posibles afectaciones en distintos puntos de la región.

El sistema frontal también ha dejado lluvias de intensidad variable en las regiones de Los Ríos y Biobío, donde las autoridades mantienen vigilancia ante posibles consecuencias derivadas de las precipitaciones.