Alcaldes advierten impacto financiero por exención de contribuciones a mayores de 65 años

La Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) sostuvo una reunión con el ministerio de Hacienda, Jorge Quiroz, para manifestar su preocupación ante uno de los pilares de la megarreforma: la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores de 65 años.

Si bien los alcaldes comparten el espíritu de la medida, advierten que, de implementarse sin criterios de focalización, se generaría un "hoyo" presupuestario que afectaría directamente la entrega de servicios a la comunidad.

Tras la cita realizada este viernes, los líderes locales enfatizaron que el impacto es transversal, pero golpea con especial fuerza a las comunas que más recaudan por este concepto.

La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, señaló que el ministro Quiroz "entendió que hay un problema con las personas que van a quedar pagando contribuciones, que van a seguir siendo onerosas, y también con el 'hoyo' que nos queda en el municipio".

"Asumir un 8% de baja en el presupuesto es complejo para cualquier organización", alertó.

La Asociación de Municipalidades de Chile se reunió con el ministro Quiroz para analizar la situación. (FOTO: ATON)

Por su parte, José Manuel Palacios, alcalde de La Reina y presidente de Amuch, advirtió que el secretario de Estado "no tenía claro el real impacto que esto significaba en cada uno de nuestros municipios".

"Por lo mismo, nosotros quedamos de entregarle formalmente también un documento que hemos estado trabajando con los demás alcaldes para que ellos lo estudien", detalló el jefe comunal.

La búsqueda de un acuerdo con límites

Una de las posturas que tomó fuerza durante la reunión es la posibilidad de establecer límites a la exención, basándose en el nivel de ingresos de los beneficiarios.

Esta idea ha sido respaldada incluso desde sectores académicos, como el Observatorio del Contexto Económico de la UDP, que sugiere que los adultos mayores de altos ingresos deberían mantener su obligación tributaria.

Los jefes comunales proponen aplicar límites a la exención para evitar un desfinanciamiento de los servicios municipales. (FOTO: ATON)

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, explicó que la apertura al diálogo es total, pero que requiere una base de datos sólida para avanzar.

"No tenemos resuelto el problema y eso me sigue teniendo preocupada, pero sí tenemos apertura al diálogo. Vamos a seguir en conversaciones, porque queremos llevarle al ministro datos. Estamos de acuerdo en que las personas mayores de 65 años tienen que estar exentas de las contribuciones; algunos alcaldes creemos que debe tener límites esta medida", enfatizó.

La respuesta del Gobierno

Desde La Moneda, el ministro de Interior y la Segpres, Claudio Alvarado, se mostró optimista respecto al curso de las negociaciones, afirmando que "es un proceso que continúa, que avanza, en el que se seguirá conversando".

"En todo proceso de negociación, en algún momento hay diferencias y en otros momentos se pueden generar los acuerdos. Así que yo espero que en los próximos días, la próxima semana, estas diferencias se superen y podamos concordar con los alcaldes una buena indicación en el proyecto de reconstrucción", cerró el secretario de Estado.