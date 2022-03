Subsecretario del Interior negó que existan presos políticos mapuche: "Fueron juzgados y condenados"

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó la existencia de "presos políticos mapuche", a quienes reivindica el lienzo que dejaron en Temucuicui los responsables de los disparos que impidieron el ingreso del Gobierno a esa comunidad el martes.

"Las personas que hoy día están en la cárcel en la Región de la Araucanía, en Arica, o en Puerto Montt, lo están porque han cometido un delito que está tipificado, han sido juzgados y condenados, por lo tanto, no son presos políticos", aseguró en El Diario de Cooperativa.

A su vez, agregó, "es importante que cuando tú dialogas, particularmente con pueblos originarios, para que el diálogo resulte, tienes que partir reconociendo que hay otro que piensa distinto, tiene una cultura y una cosmovisión distintas, y eventualmente, derechos distintos".

"El pueblo mapuche habla de 'Wallmapu' porque ese es su lenguaje, es la forma en que entienden el territorio en el que viven (...) y en el diálogo también uno tiene que reconocer que eso existe. Y hay gente que cree que hay presos políticos", reafirmó el ex diputado.

"RESPETO POR LOS TERRITORIOS"

Respecto a su viaje a La Araucanía la próxima semana, anunciado por la ministra del Interior, Izkia Siches, el mismo día del incidente, transparentó que "no es seguro que yo vaya la próxima semana, pero si no, será la subsiguiente", aunque acotó que "cuando vaya, no voy a anticipar dónde voy a ir".

"Soy súper respetuoso de los territorios. No creo que haya que pedir permiso para entrar, sí creo que hay que ser respetuoso", pues durante sus 30 años desempeñándose como médico y parlamentario en la Provincia de Arauco, fue testigo de que estos "pueden tener límites distintos a los de una comuna".

"Para establecer un diálogo de respeto, uno entiende que ese territorio tiene autoridades, que no son las del Estado chileno, son del pueblo mapuche, y por lo tanto, uno tiene que ponerse de acuerdo con ellos, tiene que haber una lógica de respeto (...) con la forma de organización del pueblo", explicó Monsalve.

Manteniéndose en la línea de la apertura del nuevo Ejecutivo, defendió la decisión de Siches de no interponer una querella por lo ocurrido el martes: "Durante 30 años en la Provincia de Arauco, he visto reiteradamente a ministros y subsecretarios del Interior que concurren a la zona a presentar querellas (...) cuya eficacia ha sido cercana a cero, y que se ha transformado más bien en un hito comunicacional, como para mostrar que los gobiernos hacen algo", acusó.

"En la práctica -añadió- no modifican las condiciones de vida de quienes viven en el territorio (...) He visto que la situación se agrava, en lugar de aliviarse, que las condiciones de seguridad empeoran, y que los hechos de violencia aumentan, no sólo en cantidad, sino que también en gravedad".