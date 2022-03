Gobierno aboga por el diálogo "si queremos que la violencia disminuya" en la Macrozona Sur

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abogó por mantener el "diálogo político" para reducir la violencia en la Macrozona Sur, después de que el despliegue del nuevo Gobierno en La Araucanía se viera alterado este martes por disparos cercanos a la comitiva de la jefa de gabinete, Izkia Siches.

"Si queremos que la violencia disminuya, no se puede retirar el diálogo político, no se puede retirar el Estado y no nos podemos desentender de los problemas de fondo", manifestó este miércoles, al cierre de un comité policial extraordinario en La Moneda.

A diez días del fin del estado de excepción en dos provincias del Biobío y dos de La Araucanía, reconoció que "es evidente que su término implica un desafío para garantizar seguridad a los ciudadanos y ciudadanas que viven en el sur de Chile".

Por ello, "estamos trabajando con Carabineros, también con la Policía de Investigaciones, con el objeto de que, a partir del término del estado de excepción, haya un plan que permita garantizar la seguridad a la que aspiran y merecen los chilenos y chilenas que viven en las regiones del conflicto".

ANUNCIA MEJORAS EN LOS PROTOCOLOS, PERO NIEGA IMPROVISACIÓN

En cuanto al hecho en cuestión, si bien Monsalve resaltó que, gracias al actuar de las policías en Temucuicui, "toda la comitiva resultara ilesa, pudiera ser extraída con rapidez del lugar de los hechos, y trasladada a un lugar seguro", apuntó que en el encuentro de hoy "hemos conversado respecto a buscar mejoras en los protocolos de los desplazamientos de las autoridades".

"Creo que no hubo errores en la planificación, la ministra lo dijo ayer: esta visita la viene planificando desde antes del cambio de mando, y era evidente que se iba a desarrollar una conversación con Marcelo Catrillanca, no fue improvisada", remarcó, en alusión a los dichos del padre del comunero asesinado en 2018 en esa comunidad.

A su vez, Interior evalúa presentar una querella por los hechos, que la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía ya investiga: "Lo informaremos seguramente durante el transcurso del día de hoy", acotó.



El werkén de Rankilko, Rodrigo Curipan, se sumó a quienes acusaron una improvisación de parte del Gobierno, afirmando que "nuevamente se aplica la política de la zanahoria y el garrote".

TEMUCO :

El weken de Rankilko, Rodrigo Curipan, señaló que el nuevo gobierno tuvo una improvisación absoluta con la visita de la ministra Siches a Temucuicui. Agregó que "nuevamente se aplica la política de la zanahoria y el garrote".@Cooperativa pic.twitter.com/t2ewmHKTnZ — Claudio Arévalo (@arevaloprensa) March 16, 2022

SICHES ASEGURA QUE VOLVERÁ A LA ARAUCANÍA

En su llegada al edificio del Congreso Nacional en Valparaíso, la ministra del Interior ratificó que "los incidentes de ayer no han cambiado en nada nuestro itinerario", de manera que "esperamos muy prontamente hacer anuncios en torno a mantener la movilidad y los patrullajes en los distintos territorios" de La Araucanía.

Siches reiteró además que el subsecretario Monsalve viajará a la región la próxima semana, "y yo espero que, después de que podamos hacer una visita al norte, poder retornar sin problemas".

Por ahora, siguen con actividades en la región la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, y el de Educación, Marco Antonio Ávila.