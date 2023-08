Templo evangélico fue quemado en Ercilla

Un templo evangélico fue quemado la noche de este martes en un nuevo ataque incendiario en la Región de La Araucanía, esta vez en el sector de Chequenco, en la comuna de Ercilla.

De acuerdo con los primeros antecedentes, también fue atacado un furgón.

La diputada Gloria Naveillán (independiente, ex-Republicanos) aseguró que el vehículo "trasladaba gente al culto en la iglesia y a trabajar al fundo Agua Buena".

A su juicio, se trata de "un nuevo ataque terrorista", por lo que apuntó al Gobierno: "¿Va a poner otra querella? ¿O va a detener de una vez por todas a estos terroristas, que sabemos perfectamente quiénes son, por dónde entran y por dónde salen?".

"¿Cuándo va a haber un control permanente de los vehículos que circulan de Pidima hacia adentro? ¿Cuando maten a alguien? Esas son las medidas de prevención que el Gobierno no está tomando. Paren de pedirnos que renovemos un estado de excepción inútil que no sirve", fustigó.

La Araucanía, junto a las provincias de Arauco y Biobío, en la región homónima, permanecen desde hace un año y dos meses bajo estado de excepción constitucional de emergencia por la crisis de violencia en la Macrozona Sur, medida cuya prórroga más reciente fue aprobada por el Congreso Nacional la semana pasada.

ERCILLA:

Desconocidos quemaron un templo evangélico en el sector Chequenco de Ercilla. Se reportó también un furgón atacado. El hecho ocurre a sólo horas que llegue a Temuco el subsecretario de Interior, quien está invitado a un encuentro de agricultores.@Cooperativa pic.twitter.com/geiV1cCTkm — Claudio Arévalo (@arevaloprensa) August 16, 2023

"Esto es permanente en La Araucanía. No da para más, hay un fracaso en materia de seguridad del Gobierno. La pregunta que le hago al Presidente (Gabriel Boric) es si vamos a hacer esto en serio o de forma amateur", deploró el diputado Andrés Jouannet (Amarillos, ex-DC).

En ese marco, emplazó: "Quiero preguntarle al Presidente si en La Araucanía vamos a enfrentar a los grupos paramilitares y terroristas con los militares o no lo vamos a hacer, o tenemos a los militares de pintado".

"¿Vamos a seguir con la adolescencia en materia de seguridad? Espero que terminemos con la adolescencia, que ya no da para más. Lo que ocurre en La Araucanía es terrorismo, es miedo. Como ustedes no están acá, no sufren de eso, pero la gente sí lo sufre permanentemente. Presidente, decídase: ¿éste va a ser un Gobierno de adolescentes o un Gobierno en serio?", insistió el otrora intendente.

Este nuevo atentado ocurre a solo horas de que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, viaje a La Araucanía para asistir, como invitado, a un encuentro de agricultores.