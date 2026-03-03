Temuco: Vendedores callejeros de sopaipillas amenazaban de muerte a transeúntes

El director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Temuco, Richard Gutiérrez, dijo que vendedores callejeros de sopaipillas fueron denunciados por haber amenazado de muerte a transeúntes en la calle Manuel Montt.

"Se recibieron denuncias por parte de personas que manifestaban ser víctimas de amenaza por parte de muchos de estos individuos que venden de manera ilegal y ocupan espacio público para la venta de comida rápida. Fueron víctimas de amenazas con arma blanca", dijo Gutiérrez al dar cuenta de un operativo realizado en conjunto con Carabineros.

En el procedimiento fueron retirados cinco carros de comida que funcionaban sin autorización, sin resolución sanitaria ni iniciación de actividades.