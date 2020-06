Tribunal de Angol postergó inicio del juicio por homicidio de Camilo Catrillanca

El Tribunal Oral en lo Penal de Angol, en la Región de La Araucanía, decidió postergar el juicio por el homicidio de Camilo Catrillanca, hecho ocurrido en Ercilla en noviembre de 2018 y que derivó en la renuncia de un intendente y altos mandos de Carabineros.

De esta forma, el inicio de la audiencia quedó reagendado para el próximo 27 de octubre, a las 09:00 de la mañana en la capital provincial de Malleco, en esta causa donde siete ex miembros del llamado "Comando Jungla" y un abogado de Carabineros están acusados en la muerte del comunero que viajaba en un tractor acompañado de un adolescente de 15 años.

La decisión de postergar el inicio del juicio se debe a la pandemia de Covid-19 imperante en el país y como una forma de salvaguardar que el proceso cuente con todas las medidas sanitarias y garantías jurídicas para quienes van a tomar parte en los alegatos.

El fiscal Roberto Garrido indicó que "el mismo tribunal había dictado y elaborado un protocolo que fue puesto en conocimiento de de los intervinientes, que permitía resguardar los derechos y además proteger la salud de los involucrados".

Por su parte, los intervinientes también coincidieron en que es mejor un juicio presencial y no a distancia, tomando en cuenta la relevancia de lo que se trata, esto es, llevar a juicio a ex miembros de una institución del Estado, en el caso de los ex miembros del GOPE de Carabineros.

Comunidades mapuche de Ercilla, específicamente de Temucuicui, indicaron que lo único que debe ocurrir en este caso es que se demuestre la responsabilidad política de quienes dieron la orden de instalar el "Comando Jungla" en la zona, junto con establecer la culpabilidad de quienes llevaron a cabo el operativo.