Vilcún: Atacan fundo de la familia Luchsinger-Mackay y dejan lienzo exigiendo su salida

Un ataque incendiario se registró esta jornada en un fundo perteneciente a la familia Luchsinger-Mackay en la comuna de Vilcún, en la Región de La Araucanía.

Preliminarmente, se trataría de la casa de un trabajador del lugar y una cabaña que estaba en construcción las que fueron completamente destruidas en el fundo Santa Rosa. En el lugar se encontró un lienzo pidiendo la salida de los Luchsinger-Mackay de la zona.

Este hecho se registra en medio de la visita del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a la zona, donde encabezó un comité policial de evaluación del estado de excepción constitucional junto al general Jefe de la Defensa, Edward Slater, Carabineros, la Policía de Investigaciones y las autoridades regionales.

⭕️ En Temuco, Ministro (S) de Interior y Seguridad Pública, @DrManuelMonsalv lidera Comité Policial Ampliado. Indispensable la presencia y el trabajo en conjunto con las autoridades locales presentes en esta mesa de trabajo. pic.twitter.com/FhBCeJCio9 — Subsecretaría del Interior (@SubseInterior) June 10, 2022

"Lamentablemente hoy día volvió a ocurrir un atentado incendiario que afectó dos cabañas, dos inmuebles. Uno de los objetivos del estado de excepción es disminuir de manera significativa hechos de esta naturaleza, lamentablemente no los anula ni este estado de excepción ni ninguno que ha ocurrido anteriormente, ni en este Gobierno ni en el anterior, los disminuyen pero no los eliminan por completo", expresó la autoridad.

A su vez, confirmó que se reunirá con el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, y señaló que conversarán acerca de la persecución penal, ya que "al final, detrás de un delito hay personas que lo cometen, y creo que no sólo el estado de excepción es la única herramienta, la persecución penal es otra herramienta que nos interesa fortalecer".

"La reunión que vamos a tener con el fiscal va orientada en ese sentido, en poder conocer en detalle cuáles son los puntos críticos que el Ministerio Publico considera que deben resolverse y en las cuales el Gobierno puede colaborar, para que los resultados en materia de persecución penal sean mejor", explicó.

Y agregó que "si hay algo que no podemos dejar que se instalen en esta región ni en ningún lugar de Chile es que frente a delitos graves, el resultado es la impunidad; para que no haya impunidad, tiene que haber persecución penal eficaz y el Gobierno no hace la persecución penal, pero está disponible a colaborar si hay falencias o nudos críticos en las cuales el Gobierno puede construir y concurrir a colaborar con el Ministerio Público, por supuesto que lo vamos a hacer".

Además, al mediodía se sostendrá un encuentro con agricultores y alcaldes de la provincia de Malleco, donde se tratarán proyectos en materia de conectividad junto al subsecretario de Obras Públicas, Alfredo Gutiérrez.