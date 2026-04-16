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Tópicos: País | Región de La Araucanía

Violencia escolar en La Araucanía: Investigan más de 45 amenazas de tiroteo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Dos estudiantes de 15 años del Liceo Industrial de Temuco quedaron sujetos a la medida cautelar de arraigo nacional luego de ser formalizados por el delito de amenezas simples, tras anunciar un posible tiroteo al interior del recinto educacional.

Mientras tanto, durante esta misma jornada fue detenido otro alumno de 14 años en un colegio de Pitrufquén por una situación similar.

Las policías investigan más de 45 denuncias en menos de dos meses en la Región de La Araucanía por hechos similares.

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