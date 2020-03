Alumnos de colegio puertomontino funan a profesor acusado de acoso sexual

Estudiantes del Colegio Creación, de Puerto Montt, realizaron una funa en las afueras del estalecimiento en contra de un profesor acusado de acosar sexualmente a alumnas.

La tarde del martes, a través de una cuenta de Instagram, se convocaron los y las estudiantes para realizar la manifestación contra el docente, quien imparte el ramo de Artes Visuales.

Una de las alumnas dijo que "en mi caso yo no quería venir a clases. Las dos primeras horas no quería venir, pero me afecta en mi asistencia, que se baja. No me siento cómoda con él".

Otra de las estudiantes que estaba en la actividad afirmó que "ayer se creó una página en Instagram, porque muchas de nuestras compañeras se han sentido vulneradas por este profesor".

Marco Concha, director del Colegio Creación, apuntó en relación a la funa que "hace dos años hubo una acusación contra el profesor, de tocaciones, la que se investigó y donde los papás, que son abogados, llegaron a la conclusión con el profesor que eso había sido una casualidad y que no hubo una mala intención".

Cesar Oyarzún, apoderado del establecimiento, explicó que "esta mañana nos reunimos con el director porque se puso un cartel con la frase colegio encubridor y obviamente a los papás nos molesta esto y le preguntamos al colegio qué se hizo con esto, donde nos respondieron que se siguieron todos los protocolos".

El apoderado agregó que "nosotros no vamos a permitir ningún caso de abuso, ya sea sexual o de bullying o de lo que sea. Acá hay que hacer denuncias formales. Nosotros no vamos a emitir ningún juicio y no vamos a caer con los prejuicios a través de las redes sociales".