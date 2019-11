Municipio de Ancud maneja dos opciones para construir un relleno sanitario

El Municipio de Ancud, en la Región de Los Lagos estudia dos alternativas más para disponer de un espacio para el depósito de los desechos domiciliarios.

La cuenta regresiva para el término de la alerta sanitaria es el 31 de diciembre y para esa fecha, se deberá tener el terreno para el depósito de la basura.

Las opciones consideran la adquisición de un terreno en una zona que no será dada a conocer, para evitar la reacción de la comunidad, como sucedió en San Antonio de Huelden.

Alexis Latorre, administrador del organismo explicó que, "seguimos trabajando y tenemos dos alternativas que no hemos dado a conocer, por un tema de no generar ninguna alarma pública en los sectores: una es la compra de terreno, por parte del gobierno regional o del gobierno central ,eso se demoraría bastante y significaría que la solución pudiera no estar para diciembre y la otra opción tiene que ver con la intervención de alguna empresa particular, que pueda establecer un relleno en la comuna para el uso local".

En la actualidad el inicio de los estudios, por parte del Gobierno Regional en el Fundo Los Millanes se encuentran paralizado, ante la contingencia social del país y por el rechazo de la comunidad de San Antonio de Huelden a que se ingrese a los terrenos para evaluar si es factible o no construir un relleno sanitario.