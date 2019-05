Colisión dejó a cuatro personas lesionadas en Puerto Montt

Cuatro personas lesionadas es el saldo que dejó la colisión de un minibús y un vehículo menor en Puerto Montt, en la Región de Los Lagos.

El hecho se produjo en el sector de Villa Portal Del Sol, Avenida Trapén con ruta a Panitao.

El chofer del primer vehículo involcrado y que se dirigía hacia la comuna de Calbuco con recorrido hacia la costa señaló que “yo venía a una velocidad de unos 40 kilómetros por hora y el otro conductor no respetó el disco pare y no alcance a frenar, venía con seis personas, pero no les paso nada".

Voluntarios de tres compañías del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para colaborar en el rescate de los heridos.

El Ministerio Público instruyó diligencias para determinar las causas exactas del accidente de tránsito y los responsables del mismo.