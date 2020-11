Compró unas zapatillas por internet y le llegaron muestras biológicas del ISP

Las compras por internet se han hecho cada vez más comunes por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, también hay errores en los envíos y situaciones aún peores: Un joven en Osorno denunció una grave negligencia, pues compró zapatillas, pero a su casa llegó un envase del Instituto de Salud Pública (ISP) con una muestra biológica.

Según denunció, el paquete contenía una "muestra de sangre humana o derivados" para evaluación inmunológica, enviado desde el Laboratorio Clínico del Hospital de Chaitén, en la misma Región de Los Lagos.

El kinesiólogo Nicolás Fuentes tuvo que reclamar mediante Instagram, ya que primero se contactó con la tienda Columbia, donde adquirió el calzado, y no le dieron una solución efectiva: le mandaron un correo electrónico estándar en el que debía responder si quería cambio de producto o devolución de dinero.

"Esto no es un caso típico de error de envío de producto. No es que compré zapatillas azules y me llegaron blancas. No es que compré zapatillas y me llegó una polera. Me llegó una muestra de alguna sustancia biológica", enfatizó y advirtió que "mi salud y la de mi familia se puso en riesgo. Por unas zapatillas Columbia, podría terminar quizás con qué enfermedad".

Su denuncia sirvió finalmente, pues según contó a Cooperativa, desde Correos Chile "se comunicaron conmigo e hicieron todas las gestiones. Un encargado vio la noticia por redes sociales, se contactó y nos pusimos de acuerdo para que vengan a retirar el envase que me mandaron".

"Además, ellos rescataron el paquete que me correspondía y me lo entregaron", precisó Fuentes, quien ya se probó las esperadas zapatillas.