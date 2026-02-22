Encuentran excursionista fallecido en Volcán Yates

Un excursionista que se encontraba desaparecido fue encontrado muerto este domingo en los faldeos del Volcán Yates, en la Región de Los Lagos, en un operativo que requirió un esfuerzo coordinado por un equipo multidisciplinario.

El hallazgo fue realizado por personal del Parque Llanquimau, un equipo de rescate particular y Carabineros, quienes se encontraban desplegados en el sector roquerío de Piedra Amarilla.

Según se informó, los registros de control de acceso al parque muestran que el excursionista ingresó al mediodía de este sábado, sin acompañantes, a un área que es conocida por su difícil ingreso y la falta de infraestructuras adecuadas para el tránsito peatonal.

Las causas exactas del deceso son aún objeto de investigación. No obstante, las características geográficas del terreno donde se encontró el cuerpo sugieren una posible caída desde una altura considerable.

Conocedores de la zona y la escasa accesibilidad del sitio del suceso, indican que la única forma de ingreso a la zona donde fue encontrado el cuerpo sería a través del sector Río Blanco.

En base a estos antecedentes preliminares y la evaluación del terreno, se presume preliminarmente que la víctima habría caído desde una altura aproximada a los 60 metros, desde la cercanía de una cascada en el sector Caballerizas.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias del caso quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.