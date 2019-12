Hombre murió tras ser atropellado por un automóvil en Puerto Montt

Un hombre de 63 años falleció en la noche del miércoles luego de ser atropellado por un vehículo en la intersección de las calles Presidente Ibáñez con Ejército, en Puerto Montt.

El conductor del automóvil, identificado como José Vilches, comentó que el fallecido cruzó con luz roja sin percatarse del paso del automóvil.

Hasta el lugar del accidente llegó bomberos de la Cuarta Compañía quienes auxiliaron al peatón, tras lo cual fue trasladadoen ambulancia hasta el hospital, sin embargo, falleció antes de llegar al recinto asistencial.

Vilches relató que "La verdad es que no lo vi y un compañero que venía conmigo me dijo: '¡Cuidado que va cruzando!', pero ya no le pude hacer el quite. Yo venía cruzando con verde".

Karina Cárdenas, una testigo del accidente, manifestó que "la persona cruzó en un momento no adecuado. El chofer iba bien y por eso volvió después a ver qué había pasado".