Incendio en Quellón dejó tres fallecidos y daños en vivienda e iglesia colindante

Tres personas fallecidas dejó un incendio estructural registrado durante la madrugada en la comuna de Quellón, en Chiloé, el que además provocó daños en una vivienda pareada y afectó parte de una iglesia evangélica colindante.

El fuego se concentró en una casa habitación, donde Bomberos halló a las víctimas durante las labores de emergencia. La propagación fue controlada, evitando que las llamas alcanzaran otros inmuebles del sector.

El encargado de emergencia y seguridad pública de la municipalidad, Enrique Cárcamo, entregó un balance preliminar de la situación: "Dejó como saldo tres personas fallecidas, una persona lesionada, tres damnificados entre las dos viviendas y con afectación a dos viviendas casa habitación con daños en un 100% destruidos, irrecuperable de su estructura, y una iglesia evangélica que se encontraba en la esquina colindante también con daño en un 20 a un 30% de su estructura".

En cuanto al despliegue, el comandante de Bomberos, Eduardo Obando, señaló que "trabajaron en el lugar cuatro compañías: Primera, Segunda, Tercera, Sexta y algunos bomberos de Cuarta (...) Las causas de origen es materia de investigación, está trabajando el departamento de investigación técnica para entregar el sitio del suceso para que lo tome personal de Carabineros a través de la SIP".

Carabineros, en coordinación con el Ministerio Público, investiga el origen del incendio y trabaja para identificar a los fallecidos, cuyas identidades aún no han sido informadas.