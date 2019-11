Iniciaron catastro de locales comerciales con daños durante la crisis social en Osorno

A poco más de un mes de que se iniciaran las masivas protestas contra el Gobierno en Chile, con destrozos y saqueos al comercio, en Osorno se inició el proceso para catastrar los locales que han resultado con daños.

En tal sentido, este jueves se realizó una primera reunión, en la que participaron varias autoridades de la Región de Los Lagos, quienes informaron a los afectados que Corfo será el organismo que canalizará los recursos para apoyar a los comerciantes.

El intendente Harry Jürgensen llamó "a todos los osorninos que participen del catastro de Sercotec, de Corfo, que entreguen la información de sus daños para tener una información real y además invitamos también a que se inscriban aquí en la oficina del gobernador provincial".

Desde el lado de los afectados, Marcelo Moraga, director de Aldea Cowork Osorno, aseguró que su principal preocupación "es la incertidumbre de saber si el día va a ser tranquilo, si vamos a poder terminar la jornada, si van a haber clientes, si no se va a cortar la luz, porque hemos tenido muchos incendios alrededor de nuestro local. Hemos sido protegidos por los muros cortafuegos, pero hemos estado en riesgo por el vandalismo".

En tanto, Nancy Águila, quien tiene una florería en el sector de Plazuela Yungay, comentó que "yo no he vendido nada. Al principio yo venía por la marcha, cerraba y me iba, ahora me quedo, no tengo porqué arrancar, pero no pasa nadie, yo boto cajas de flores. Tengo un 80 por ciento menos en las ventas y si yo no tengo flores, menos pasa gente".

Finalmente, el presidente de la Cámara de Comercio Servicios, Industria y Turismo de Osorno, Horacio Carrasco, recalcó que "hemos invitado a nuestras autoridades a participar en esta reunión para que de manera directa puedan escuchar los problemas, las emociones. Es interpretar la gran incertidumbre que hoy hay en las personas. Yo saco en conclusión que hoy existió una verdadera catarsis en que las personas pudieron hablar desde sus propios problemas".