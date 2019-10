Investigan muerte de un taxista en calabozo de una comisaría

La Brigada de Homicidios de la PDI investiga la muerte de un taxista ocurrida al interior de la Primera Comisaría de Carabineros de Puerto Varas.

Según los antecedentes preliminares, el hombre conducía bajo los efectos del alcohol cuando protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada de este martes, por lo que fue detenido por Carabineros y trasladado hasta un centro asistencial local.

Sin embargo, el taxista rechazó constatar lesiones pese a que presentaba un golpe en la nariz, la que -de acuerdo a la información de Carabineros- se realizó producto del accidente.

El subprefecto de Carabineros, el mayor Boris Alegría, comentó que "lamentablemente partimos el día con una muerte que se registró en los calabozos en la primera comisaría de Puerto Varas".

"Por razones que se desconocen esta persona se negó a constatar lesiones y, por negarse a realizar ese trámite, la Fiscalía ordenó que pase esta mañana a control de detención", explicó.

Fue así que el hombre quedó detenido en una de las celdas jutno a otra persona. Sin embargo, el funcionario a cargo de su custodia lo encontró más tarde sin signos vitales, constatando el SAMU su fallecimiento.

El mayor Alegría dijo que "me da la sensación, pero no me puedo adelantar, que la muerte pudo haberse producido por el trauma que sufrió en el accidente, que tristemente él no se quiso constatar".

