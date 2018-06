Presidente de TransMontt critica paro de microbuseros y acusa matonaje

El presidente de la empresa TransMontt, Tito Gómez, afirmó que el paro iniciado el lunes por choferes de la Línea Siete y de parte de los conductores de su propia empresa obedece a situaciones de matonaje y una posible presión para coludirse.

"Otras líneas no han comprado las calles y no las han licitado, entonces me llama la atención que los conductores no dejen que se trabaje con la gente de Alerce Norte", comentó el empresario, en respuesta a los dichos de los dirigentes, que desde ayer permanecen paralizados en su terminal en el sector de Alerce, Región de Los Lagos.

"Nuestras máquinas están trabajando y no sé de qué paro me están hablando", dijo Gómez, subrayando que TransMontt tiene más de 90 buses operando.

En cuanto a la acusación de no haber respetado un acuerdo efectuado con la Línea Siete, Gómez dijo que no hay ningún pacto: "La colusión está penada por ley en el país. Nosotros somos una empresa independiente que estamos para servir a la gente. ¡Después querrán que hagamos acuerdos de tarifas!", comentó molesto.

La mañana de este martes en Alerce era visible la falta de micros. Los paraderos estaban llenos de gente y no se veía locomoción colectiva funcionando, sin embargo la carga de vehículos menores se notó, ya que en la ruta Alerce – Puerto Montt, hubo alta congestión, pero también se vio a conductores que llevaron gente que requería de transporte.