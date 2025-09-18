Puerto Montt: Hombre quedó en prisión preventiva por femicidio frustrado

El Juzgado de Garantía de Puerto Montt decretó la prisión preventiva de un hombre acusado de femicidio frustrado en el sector de Alerce de la capital de la Región de Los Lagos.

De acuerdo a información policial, el sujeto agredió con golpes de pies y puños a una mujer, además de utilizar elementos contundentes con la que la golpeó en la cabeza y otras partes del cuerpo. La mujer resultó con lesiones de carácter grave.

La fiscal (s) Ignacia Díaz detalló que "en diversos horarios y, de forma reiterada, el imputado ejerció sobre la víctima diversos actos de violencia. Logrando finalmente (la mujer) solicitar auxilio a un familiar vía WhatsApp", lo que motivó la detención del hombre.

Ante los antecedentes, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de 120 días para la investigación.

Sujeto incendió la casa de sus padres en Osorno

Por otro lado, un sujeto chileno mayor de edad quedó en prisión preventiva luego de incendiar la casa que compartía con sus padres, dos adultos mayores, uno de ellos con movilidad reducida, en la comuna de Osorno.

La fiscal Javiera Aravena detalló que "aprovechando que ellos se habrían retirado del domicilio, el imputado tomó un elemento portador de llama y un líquido, con el cual roció en diversos lugares del inmueble, prendiendo fuego, ocasionando daños en paredes, piso y una ventana del lugar, y que gracias a la rápida acción de Bomberos, este fuego no se propagó en el inmueble".

El Juzgado de Garantía de Osorno determinó 100 días de investigación por el hecho.