Puerto Montt inició fiscalización contra estacionadores ilegales: Primeras multas aplicadas

Un operativo conjunto entre el equipo de Seguridad Pública y Carabineros, que contó con la participación del alcalde Rodrigo Wainraihgt y el concejal Sebastián Almonacid, fiscalizó esta semana el cumplimiento de la ordenanza que prohíbe a los estacionadores y cuidadores informales de vehículos en Puerto Montt, y culminó con las primeras ocho infracciones que se cursan a quienes ejercen esta actividad.

La ordenanza, aprobada de manera unánime por el Concejo Municipal el pasado 21 de octubre, establece la prohibición del lavado de autos, incluida la limpieza de vidrios o parabrisas, con el propósito de obtener una retribución económica, propina o donación.

Prohíbe también el cuidado informal de vehículos, detenidos o estacionados en la vía pública, por parte de personas que no pertenezcan a la concesión de parquímetros, como también la orientación o asistencia a conductores para efectuar maniobras, con el fin de pedir una retribución económica. Las infracciones implican una multa de 0,5 a 5 Unidades Tributarias Mensuales (entre 36.000 y 346.000 pesos aproximadamente), la que será determinada por el Juzgado de Policía Local según la gravedad y reiteración de la conducta.