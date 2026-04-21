Puerto Montt prohibió el comercio sexual callejero

Con siete votos a favor, el Concejo Municipal de Puerto Montt aprobó una ordenanza que prohíbe el ejercicio del comercio sexual callejero.

La iniciativa fue impulsada por el alcalde Rodrigo Wainraihgt como un complemento a otras normativas que buscan incrementar la seguridad en la capital regional de Los Lagos.

El jefe comunal explicó que responde a una petición de los propietarios, residentes y comerciantes de la renovada calle Antonio Varas, y que se va a extender también a toda la ciudad.

"Así como recuperamos hace un tiempo nuestras calles del comercio ambulante, queremos hacer lo mismo en ese Puerto Montt nocturno, dentro del plan que tenemos de recuperar la calle Antonio Varas después de haber estado cerrada más de cinco años", dijo Wainraihgt.

La medida es obligatoria para los habitantes, residentes o transeúntes, y aplicable en los bienes nacionales de uso público bajo administración municipal. Prohíbe tanto ejercer el comercio sexual en la vía pública, como solicitar, negociar o aceptar, de forma directa o indirecta, servicios sexuales en los bienes nacionales de uso público.

Además, prohíbe mantener relaciones u otras conductas que vulneren el pudor o las buenas costumbres en dichos espacios.

La fiscalización de la nueva norma estará a cargo de Carabineros, la PDI y los inspectores municipales de seguridad pública.