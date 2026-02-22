Puerto Montt: Sujetos fueron sorprendidos con más de dos millones de pesos en cables robados

El Juzgado de Garantía de Puerto Montt decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual para dos imputados formalizados por receptación de especies, entre ellas cables de la Municipalidad y luminarias públicas, mientras un tercero ingresó a cumplir pena efectiva en causa diversa.

La Unidad Penal Municipal (UPM) de Puerto Montt presentó una querella criminal contra los tres imputados, quienes fueron detenidos tras un operativo de Carabineros que permitió la incautación de cables y elementos de alumbrado público, propiedad del municipio, avaluados en un total de 2.250.000 pesos.

Asimismo, se encontraron 80 kilos de cables de cobre sustraídos del alumbrado público municipal, además de cinco faroles y cuatro luminarias. Además de 3.500 medidores desarmados pertenecientes a la empresa Suralis.

Si bien, la UPM solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la Justicia dejó a los imputados con medidas cautelares menores.

El abogado Mauricio Guzmán, de la UPM, aseveró que "el robo de cables es un delito que estamos persiguiendo con firmeza, ya que no solo afecta bienes municipales, sino que provoca graves perjuicios a la comunidad al dejar sin luminarias a distintos sectores".

"Hemos tenido casos enzonas como Alerce, La Vara y el sector del Viaducto. Gracias al trabajo coordinado con Carabineros y el Ministerio Público, junto con la labor de la UPM, hemos logrado disminuir estos hechos, aunque aún queda mucho por hacer", aseguró.