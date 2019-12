Un biólogo marino de Osorno denunció a la policía el robo de un sensor Samy, artefacto utilizado para hacer análisis químico del agua que contiene químicos cancerígenos.

Tres equipos científicos fueron sustraídos desde la empresa Southern Tech, incluyendo este dispositivo, según explicó Maximiliano Vergara a Las Últimas Noticias.

"La madrugada del martes ingresaron a la oficina de nuestra empresa en Osorno y se llevaron estos artículos, pero lo que más nos preocupa es el sensor, en cuyo interior hay reactivos químicos cancerígenos. Su manipulación es riesgosa para la salud de las personas", aseguró el biólogo.

At the very end of May, we successfully recover our biochem buoy from Whale Sound fjord with #SAMIs sensors pH-pCO2, #Aandera ODO, and #SBE Microcast CT #Sunburst #IDEAL #UACH #OceanAcidification #Magallanes #WhaleSound #Patagonia #SouthernTechSpA #MarypazII pic.twitter.com/ciRN4O6luM