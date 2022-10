Tragedia en Purranque: Dos niños y su abuela murieron en un incendio

Dos niños y su abuela fallecieron en un incendio que se produjo este lunes en el sector Corte Alto de la comuna de Purranque, en la Región de Los Lagos.

El siniestro destruyó por completo cuatro viviendas pareadas de material ligero ubicadas en la Población César Negrón.

Equipos de emergencia trabajaron en el lugar y, "una vez que el Cuerpo de Bomberos realizó todas las diligencias para apagar el fuego y remover los escombros, dio cuenta de la existencia de tres cuerpos que se encontraban en un baño", señaló el capitán Manuel Epulef, comisario subrogante de la Segunda Comisaría de Carabineros de Río Negro.

Las víctimas fueron dos pequeños, de seis y siete años, y su abuela, de 44.

"No nos explicamos por qué los niños no estaban en el colegio al momento del siniestro, y no tenemos tampoco antecedentes de las causas del incendio", comentó el alcalde César Crot.

La Fiscalía de Río Negro instruyó que el Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Puerto Montt y la Brigada de Homicidios de la PDI de Osorno investiguen las circunstancias de la tragedia.