Condenan a pagar $15 millones por ataque de perro a niño en condominio de Valdivia

El Primer Juzgado Civil de Valdivia ordenó el pago de cerca de 15 millones de pesos como indemnización por el ataque de un perro a un niño de 13 años, hecho ocurrido en abril de 2024 al interior del condominio Jardín Urbano 2.

Según los antecedentes presentados en el juicio, el animal —que no pertenecía al recinto— ingresó al lugar y comenzó a perseguir a un grupo de menores. Fue entonces que el niño fue alcanzado y sufrió heridas en el cuello, la cabeza y distintas partes del cuerpo.

La acción judicial señala que la intervención de vecinos fue clave para trasladar al menor a un centro asistencial, lo que permitió evitar consecuencias mayores, incluso un desenlace fatal.

En su resolución, el tribunal estableció responsabilidad tanto del dueño del perro, por no resguardar adecuadamente al animal, como del condominio, debido a la falta de medidas de seguridad y protocolos frente a emergencias.

Respecto a las compensaciones, se fijó el pago solidario de poco más de 12 millones de pesos a favor del menor por los daños sufridos, mientras que su madre recibirá tres millones por el impacto emocional derivado del hecho.

Aunque la demanda original solicitaba cerca de 80 millones de pesos, la parte demandante anunció que apelará el fallo ante la Corte de Apelaciones para intentar aumentar el monto de la indemnización.