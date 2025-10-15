Detuvieron a sujetos que ostentaban sus armas por redes sociales

Dos sujetos fueron detenidos este lunes en la ciudad de La Unión, Región de los Ríos, tras un operativo de la Policía de Investigaciones por exhibir armas en redes sociales.

El subprefecto Héctor Hernández detalló que "estas personas se exhibían por redes sociales portando armas prohibidas y de diferentes tipos. A través de esto lógicamente se genera esta investigación con el Ministerio Público y se obtienen los medios probatorios necesarios que finalmente permitieron obtener las órdenes de entrada y registro de los inmuebles".

El allanamiento resultó con la incautación de armas de fuego de diferente calibre y munición. Además, se investiga la presunta conexión con bandas criminales que operan en la región.