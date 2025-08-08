Operativo nocturno nacional: PDI detuvo a 41 personas en Los Ríos

A esta hora, Detectives de la región de #LosRios junto a personal de @CarabLosRios , inician procedimiento interinstitucional de seguridad en coordinación con @DPRLosRios y Ministerio de Seguridad Pública #Valdiviacl #ElRanco #Valdivia pic.twitter.com/LWWusERYcU

En el marco del operativo policial que se desarrolló a nivel nacional la noche de este jueves, personal de la PDI de Los Ríos detuvo a 41 personas en distintos puntos de esa región.

"En Valdivia, logramos la detención de seis sujetos, y el equipo de Microtráfico 0 de la Bicrim (Brigada de Investigación Criminal) logró la detención de otros tres en La Unión", destacó el prefecto Eugenio Herrera, jefe regional de la PDI.

En esas comunas también se incautaron más de 60 mil dosis de droga, un arma de fuego y municiones, así como unos 6 millones de pesos en efectivo.

Por otro lado, se registraron dos detenciones por delitos sexuales en Valdivia: una por los ilícitos de robo con violencia y abuso sexual, perpetrados contra una víctima mayor de 14 años, y el otro por la violación reiterada de una menor de 14 años, caso en el cual es sospechoso un joven de 19.

[AHORA] 🔵 Detectives del equipo MT-0 de la Bicrim La Unión, con apoyo de otras Unidades de #LosRíos, realizan operativo masivo en distintos sectores de la ciudad, por investigaciones relacionadas al tráfico de drogas. #Valdiviacl #Launion #ElRanco pic.twitter.com/PUJSjoDL93 — PDI Los Ríos (@PDI_LosRios) August 8, 2025

Además, y previo al despliegue nacional, detectives del Departamento de Migraciones fiscalizaron a 32 personas que ingresaban al país, para verificar el cumplimiento de la Ley de Migraciones.

Entre ellas, 16 eran ciudadanos extranjeros, y cinco fueron denunciados por estar en situación irregular, mientras que a dos se les notificaron órdenes vigentes de expulsión.