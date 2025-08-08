Síguenos:
Tópicos: País | Región de Los Ríos

Operativo nocturno nacional: PDI detuvo a 41 personas en Los Ríos

Publicado:
| Periodista Radio: Claudio Arévalo
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Al menos nueve son sospechosos de traficar drogas en las comunas de Valdivia y La Unión.

En tanto, dos sujetos fueron detenidos por delitos sexuales en la capital regional.

Operativo nocturno nacional: PDI detuvo a 41 personas en Los Ríos
 PDI Los Ríos (X)

Los detectives incautaron más de 60 mil dosis de droga en el marco de este despliegue.

En el marco del operativo policial que se desarrolló a nivel nacional la noche de este jueves, personal de la PDI de Los Ríos detuvo a 41 personas en distintos puntos de esa región.

"En Valdivia, logramos la detención de seis sujetos, y el equipo de Microtráfico 0 de la Bicrim (Brigada de Investigación Criminal) logró la detención de otros tres en La Unión", destacó el prefecto Eugenio Herrera, jefe regional de la PDI.

En esas comunas también se incautaron más de 60 mil dosis de droga, un arma de fuego y municiones, así como unos 6 millones de pesos en efectivo.

Por otro lado, se registraron dos detenciones por delitos sexuales en Valdivia: una por los ilícitos de robo con violencia y abuso sexual, perpetrados contra una víctima mayor de 14 años, y el otro por la violación reiterada de una menor de 14 años, caso en el cual es sospechoso un joven de 19.

Además, y previo al despliegue nacional, detectives del Departamento de Migraciones fiscalizaron a 32 personas que ingresaban al país, para verificar el cumplimiento de la Ley de Migraciones.

Entre ellas, 16 eran ciudadanos extranjeros, y cinco fueron denunciados por estar en situación irregular, mientras que a dos se les notificaron órdenes vigentes de expulsión.

