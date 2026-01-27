Tribunal autorizó demoler casa de Julia Chuñil para avanzar en búsqueda

En medio de las pericias para dar con su cuerpo, el Tribunal de Los Lagos autorizó la demolición de la casa y una bodega del terreno donde vivía Julia Chuñil, desaparecida desde noviembre del 2024.

La decisión se da en medio de la indagatoria que apunta en contra de los hijos de la mujer, imputados por parricidio, hecho que habría ocurrido luego que Chuñil los descubriera robando dinero a un adulto mayor.

Desde la familia, Lisset Sánchez, nieta de Julia Chuñil, manifestó que "se nos hace un nudo en la garganta explicar que su hogar será destruido. Nos duele despertar el día de hoy, y ver nuevamente el contingente policial, el hostigamiento y acoso de periodistas de la presa nacional. Una vez más sigue la criminalización y persecución hacia la familia Chuñil".

"La familia no se opone a la demolición del hogar, pero nos duele despedir el hogar qué una vez fue de Julia, que lo construyó con tanto amor y esfuerzo para sus nietos", añadió.

Se espera que la fiscal Tatiana Esquivel entregue mayores antecedentes de esta situación durante la tarde de este martes.